سامح شكري: مصر مستمرة في تنمية الموارد والاستثمار بالقارة السمراء

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر اتخذت قرارا بالعودة إلى الحضن الأفريقي بقوة خاصة مع بداية عهد الرئيس السيسي في عام 2014، مشيرا إلى أنه تم ايقاف عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بمدة عام فقط في 2013.



وأضاف شكري خلال مؤتمر مجلس الاعمال المصري الكندي أن مصر تبذل مجهودا كبيرا ونجحت في الحصول على رئاسة وقيادة الاتحاد الأفريقي ما يدل على دفء العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في تنمية الموارد والاستثمار في القارة السمراء.



وأكد أن كافة الوزارات تحت رئاسة مجلس الوزراء تعمل على تحضير القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مما يؤكد على اهتمام البلاد بمصلحة القارة الأم.



وأشار الي حرص مصر على النفاذ الي الاسواق الافريقية، مؤكدا ان مصر لديها ميزة تنافسية.