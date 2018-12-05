مدرب المقاولون السابق يقود أهلي بنغازي إلى الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا

نجح المدرب المصري محمد عودة، مدرب نادي المقاولون العرب السابق، في قيادة فريق أهلي بنغازي الليبي للصعود إلى دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بعدما تغلب على نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "بتروسبورت" بالقاهرة، في "إياب" دور الـ64 من منافسات البطولة.



كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط"، انتهت بخسارة أهلي بنغازي بنتيجة 1 – 2، ليحجز الفريق الليبي مقعده في دور الـ32 بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 – 2.

