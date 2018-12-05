المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمود وحيد للأهلي .. فيديو

علق الكابتن محمد مجد، المشرف العام علي الكرة بنادي مصر المقاصة، على ما يتردد حول اقترب محمود وحيد لاعب فريق مصر المقاصة من الانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، قائلا «حتى هذه اللحظة مفيش أي حاجه بصفة نهائية».



وأكد "مجد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المحترف"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه حتي الآن لم تنته أي نادي المفاوضات لضم أي لاعب، مشيرا إلى أن أي عروض تقدم لأي لاعب يتم دراستها أولا، لافتا إلي أن هناك أندية من الدوري المصري تواصلت مع نادي مصر المقصة لضم العديد من اللاعبين.



وعن اشتراط نادي مصر المقاصة بأن انتقال محمود وحيد إلي النادي الأهلي خلال صفقة تبادلية، قال: «الأهلي أما بيكون عاوز يدخل صفقة تبادلية، لازم ميكونش محتاج للاعب»، مكملا «الأهلي أصدر وطلع بيان أن أحمد الشيخ لن يدخل في صفقات تبادلية لأي نادي».