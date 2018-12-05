هشام الخياط يفجر مفاجأة: الدكتوراه الطبية المصرية غير معترف بها في الخارج

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، إن التعليم الطبي داخل مصر يواجه مشكلة كبري، معقبا" آخر اعتماد طبي للأطباء المصريين كان عام 1974".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى "، ببرنامج " صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، ان الدكتورة المصرية غير معترف بها عند تقديمها للعمل بالخارج إلا بعد الحصول علي الزمالة .



وأوضح انه لابد من وجود منهج طبي على مستوى عالمي للارتقاء بالأطباء المصريين، مشيرا الى دول الخليج التي تتبع نظاما عالميا في التدريس، بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية .



