لاعب وادي دجلة: 48 ساعة فقط تفصلني عن الانضمام للأهلي

قال محمود مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة إن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد حسما لإمكانية انضمامه لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وتحدث مرعي لبرنامج "المحترف" على قناة "الحدث": "المفاوضات مع الأهلي تتم مع وكيلي وليست معي بصفة مباشرة، لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".



وأردف مرعي "بالتأكيد أرحب بالانضمام للأهلي، أي لاعب يحلم بذلك. لكنني أركز مع فريقي حاليا ، إذا ذهبت إلى الأهلي سأذهب لألعب أساسيا وليس للانضمام للفريق فقط".