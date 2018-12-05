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نقيب الصيادلة: إحياء إسأل استشير الخاصة بتنظيم الاسرة.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة أن النقابة تسعى للمشاركة المجتمعية وتنفيذ برنامج الرئيس السيسي الذى يهدف الى التوعية والتقليل عدد السكان وتنظيم الاسرة ، مشيرا الى انه يوجد 73 الف صيدلية مشتركة فى المبادرة منتشرة فى القرى والنجوع وتعتبر مراكز توعوية وعبرها يتم تثقيف المواطن المصري وتوضيح الرؤيا للمواطنين.

واضاف عبيد فى مداخلة لبرنامج "اليوم" على فضائية "دى ام سى " انه تم وضع نقطة الانطلاق لتنفيذ البرنامج عبر تدريب طلبة الطب والصيدلة مع وجود قوافل منهم يمرون فى الاماكن والمراكز التى بها انفجار سكانى والتوضيح للمواطن المصرى وتوصيل الصورة له بشكل مبسط .

وتابع انه على الجانب الاخر من الخطة ستكون مع الخريجين وهم طبيب الأسرة و الصيدلى حيث سيتم من خلالهم توصيل برنامج وسياسة واضحه تهدف من خلالها الى تقليل اعداد السكان والتوعية.
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