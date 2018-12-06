برلماني: إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بـ 6 أكتوبر يزيد من الصادرات المصرية

قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بـ 6 أكتوبر سيزيد من الصادرات المصرية من خلال تداول الحاويات من وإلى 6 أكتوبر.





وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار إنشاء هذا الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر صائب وله جوانب كثيرة ستعود بالنفع على الدولة المصرية ومنها تقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع للتجار مما يحقق زيادة في الناتج القومي للدولة.





وتابع: "تحية تقدير واحترام لرئيس الوزراء المصري الذي يعمل في صمت على جهوده الواضحة في تحسين الاقتصاد المصري"، مطالبا بإنشاء مثل هذه الميناء الجاف في جميع المناطق الصناعية وتغيير الفكر في التصدير لتحقيق المنفعة العامة على الدولة المصرية.



