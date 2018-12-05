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أخبار العالم

هيئة المسح الجيولوجي: زلزال شدته 5.2 درجة يضرب ساحل تشيلي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
رويترز
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.2 درجة هز ساحل وسط تشيلي مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 0212 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1712 بتوقيت جرينتش) على مسافة حوالي تسعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سان أنطونيو الساحلية.

وكان مركز الزلزال على عمق 40.8 كيلومتر تحت السطح وهز المباني في العاصمة سانتياجو.

ولم ترد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.
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