مصر للطيران تطلق مشروع التطوير وإعادة الهيكلة.. سياحة البرلمان تطالب به في المطارات.. ونائب ينادي باستدعاء رئيس الشركة لعرض خطته

برلماني يطالب بتطوير المطارات وتحسين الخدمة بهدف إعادة هيكلة مصر للطيران

نائب يطالب بتقليل العمالة في مصر للطيران

نائب يطالب بتقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات لمواجهة خسائر مصر للطيران



أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن ميزانية شركة مصر للطيران وصلت إلى 1.8 مليار جنيه، ووصلت خسائرها خلال الـ4 سنوات الماضية إلى 20 مليار جنيه، كما طالبوا بضرورة تطوير شركة مصر للطيران وإعادة هيكلتها من خلال تحسين الخدمة فى المطارات وإعادة هيكلة عدد الموظفين وتطوير المطارات، والتعامل مع الركاب بصورة أفضل وتقديم أطعمة جيدة للركاب ، وأشاروا إلى انهم سيطالبون باستدعاء رئيس شركة مصر للطيران لعرض خطته لتطوير وإعادة هيكلة الشركة بداية من العام المقبل، ومعرفة أسباب الخسائر التى تتعرض لها الشركة، خاصه وأنها مرفق حيوى ونحن فى حاجه إليه.



قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن الشركة القابضة لمصر للطيران عليها مديونية تصل إلى 20 مليار جنيه، فى ظل زيادة حجم العمالة فيها وعدم تحقيقها لأى أرباح خلال الفترة الماضية.



وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير الطيران الفريق يونس المصرى قدم خطة بديلة لتطوير شركة مصر للطيران وإعادة هيكلتها، مؤكدا أننا لاحظنا في هذه الخطة أنها عبارة عن أفكار خارج الصندوق.



وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بضرورة تطوير شركة مصر للطيران وإعادة هيكلتها من خلال تحسين الخدمة فى المطارات وإعادة هيكلة عدد الموظفين وتطوير المطارات، والتعامل مع الركاب بصورة أفضل وتقديم أطعمة جيدة للركاب، مشيرا إلى ان كل هذه الأمور ستحقق أرباحا للشركة وتعوض الخسائر التى تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.



وقال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن ميزانية شركة مصر للطيران وصلت إلى 1.8 مليار جنيه، ووصلت خسائرها خلال الـ4 سنوات الماضية إلى 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى انه كان يجب طبقًا للقانون أن يتم حل هذه بعد أن بلغت خسائرها أكثر من نصف رأسمالها.



وأكد "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا تركنا القائمين على إدارة شركة مصر للطيران حتى وصل نزيف الخسائر إلى 20 مليار جنيه، مطالبا بالتحقيق فى الخسائر التى تعرضت لها شركة مصر للطيران ومحاسبة المسئولين عنها، خاصة أن هذه الخسائر جاءت وفقا لتقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات.



وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بأن تشمل خطة تطوير شركة مصر للطيران وإعادة هيكلتها تحسين الأداء داخل المطارات وتطوير المطارات وتدريب العمالة بالشركة حتى تكون على المستوى المطلوب، إضافة إلى تقليل العمالة الزائدة، خاصة أن عدد العاملين أكبر من عدد الطائرات.



وقال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان ان تطوير شركة مصر للطيران وإعاده هيكلتها يحتاج إلى التقليل من المصروفات وتعظيم الإيرادات ، خاصه وأن قيمة المصروفات أعلى من الإيرادات، الأمر الذى يؤدى إلى وجود خسائر فى الشركة.



وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وان اجتمعنا مع رئيس شركة مصر للطيران واخبرنا بأنه لديه خطة لتطوير الشركة، الا انه لم يعرض علينا هذه الخطة حتى الان.



واكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان اننا سنطالب بإستدعاء رئيس شركة مصر للطيران لعرض خطته لتطوير وإعادة هيكلة الشركة بداية من العام المقبل ، ومعرفة أسباب الخسائر التى تتعرض لها الشركة، مشيرا إلى ان شركة مصر للطيران تعتبر مرفق حيوى ونحن فى حاجه إليه.



وكان قد اجتمع اليوم، الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بفريق عمل مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، وممثلين عن الشركة الاستشارية القائمة على المشروع للإعلان عن بدء المرحلة الأولى منه.



وطالب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة، خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق والتعاون بين فريقي العمل القائمين على المشروع للوصول إلى الهدف المرجو منه وهو تعظيم العائد على الاستثمار والحفاظ على قدرة الشركة التنافسية ونمو حصتها السوقية.



وأوضح أن المشروع الذي تم تفعيله اليوم سيكون في مصلحة العاملين، مؤكدًا أن رأسمال الشركة الحقيقي يكمن في ثروتها البشرية الذي يعد أساس التنمية والتطوير في أي من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.