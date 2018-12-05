مياه الأمطار تتسبب في انقطاع الكهرباء ومياه الشرب طوال اليوم ببني سويف

استغاث المواطن محمد حامد محمد ، أحد قاطني شارع الواسطى ببنى سويف، من استمرار هطول مياه الأمطار في العديد من الشوارع والأحياء، وتشكيل البرك الكبيرة في وسط الشوارع الرئيسية والأحياء ومجمعات الحافلات ما يشكل إزعاجًا وخطرًا على المواطنين بالمحافظة.





وأضاف محمد حامد، أحد قراء موقع "صدى البلد"، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، أن استمرار سقوط المياه أدى إلى انقطاع الكهرباء وإيقاف مواتير المياه.





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، تلقي شكاوى المواطنين من انقطاعات التيار بسبب الأمطار من خلال خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121.





وتتلقى الوزارة، أي شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة.



