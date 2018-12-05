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بين الناس

مياه الأمطار تتسبب في انقطاع الكهرباء ومياه الشرب طوال اليوم ببني سويف

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
منار نور
استغاث المواطن محمد حامد محمد ، أحد قاطني شارع الواسطى ببنى سويف، من استمرار هطول مياه الأمطار في العديد من الشوارع والأحياء، وتشكيل البرك الكبيرة في وسط الشوارع الرئيسية والأحياء ومجمعات الحافلات ما يشكل إزعاجًا وخطرًا على المواطنين بالمحافظة.

وأضاف محمد حامد، أحد قراء موقع "صدى البلد"، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، أن استمرار سقوط المياه أدى إلى انقطاع الكهرباء وإيقاف مواتير المياه.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، تلقي شكاوى المواطنين من انقطاعات التيار بسبب الأمطار من خلال خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121.

وتتلقى الوزارة، أي شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس آب 01006735360.
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