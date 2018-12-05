المتحدث العسكري: القوات المسلحة المصرية لديها تنوع هائل في التسليح.. فيديو

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة خلال السنوات الماضية طورت من نفسها فى كافة الأفرع الرئيسية لمواجهة كافة التحديات، موضحا: "لا نعتمد فى التسليح على روسيا وأمريكا فقط".



وأضاف "الرفاعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة لديها تنوع هائل فى التسليح، لافتا إلى أن معرض إيديكس ملتقى لكل الشركات العالمية فى المجال العسكرى.



وأشار إلى أن معرض إيديكس فرصة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال التصنيع، منوها:"معرض إيديكس تم تنظيمه على أعلى مستوى".



