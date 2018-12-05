البابا تواضروس: أخصص الوقت للرد على مشاكل المواطنين إلكترونيا





لافتا إلى أنه يبقي هاتفه صامتا، ونادرا ما يجيب على الهاتف ولكن يرد عن طريق الرسائل النصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايبر".



وأوضح "تواضروس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع علي فضائية "Ten"، أنه خصص نصف ساعة يوميا؛ للرد علي الرسائل النصية، وإجابة المواطنين الذين يعرضون شكاواهم ومطالبهم.



وتابع، أنه يحرص على التواصل مع المواطنين، حيث أن هاتفه متاحا للكثير من المواطنين، ولم يقم بتغييره.

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يبقي هاتفه مفتوحا باستمرار؛ لتلقي شكاوى واستشارات المواطنين.