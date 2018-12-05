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أخبار البلد

السيسي يطمئن على صحة الرئيس اليمني

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه الرئيس اليمني، متمنيًا الشفاء العاجل له من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقًا لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين السيسي وهادي، توافقا في هذا السياق بشأن ضرورة تفادي أية محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.
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