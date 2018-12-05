تعرف على حقيقة سفاح البنات بالسويس.. فيديو



وذكر التقرير أن تفاصيل الحكاية قيام مجهول يقود دراجة نارية باحداث اصابات بالفتيات عن طريق استخدام آلة حادة.



وأبرز التقرير أن الأجهزة الأمنية قامت برصد ما تم تداوله، وبدأت علي الفور في العمل لكشف الحقيقة، من خلال فرق عمل مكثفة وتوصلت إلي أول الخيوط.



وتابع التقرير، أن سيدة كانت علي خلاف مع زميلة لها في العمل بإحدي المدارس، حاولت الانتقام منها عن طريق الاتفاق مع أحد الأشخاص ودفعت له مبلغا ماليا للتعدي عليها، وتهديد المجني عليها بعد ذلك حتي لا تتعرف عليه.



وقالت السيدة، إنها قررت أن تنتقم من زميلتها في العمل بعد أن حاولت تضييق الخناق عليها في العمل، وتابعت: «كنت أعرف ولد إسمه محمد، وقابلته قلتله فيه بنت مضيقاني في الشغل، وعاوزاك تعلمها الأدب، وأخذ مني 5 آلاف جنيه».



عرض برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، تقريرا عن سفاح البنات بالسويس.وأوضح التقرير، أن شائعات سفاح البنات بالسويس انتشرت كالنار في الهشيم علي مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها القنوات الفضائية.