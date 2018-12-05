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انطلاق المؤتمر الثالث لجراحات الأورام في كفر الشيخ غدا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:42 م
انطلاق المؤتمر الثالث
انطلاق المؤتمر الثالث لجراحات الأورام في كفر الشيخ غدًا
محمود زيدان
تنظم جمعيتا "جراحي الأورام المصرية"، و"أورام الثدي والنساء الدولية"، بالتنسيق مع نقابة الأطباء بكفر الشيخ، غدًا، الخميس، مؤتمرًا علميًا؛ لمناقشة الجديد في علاج أورام الثدي والنساء والقولون والشرج، بحضور عدد كبير من أطباء الجراحة والنساء والأورام والاشعة من جامعات مصر ومراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة، حيث يعقد المؤتمر بفندق الرياضيين بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

ويشارك في هذا المؤتمر أساتذة الأورام فى جامعات كفر الشيخ، المنوفية وطنطا والمنصورة والقصر العيني، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات من خلال أساتذة جراحة الأورام بجامعات القاهرة وعين شمس والمنوفية والمعهد القومي للأورام وجامعة طنطا والمنصورة والإسكندرية وكفر الشيخ وبنها وأسوان وجامعة الأزهر.

وقال الدكتور عصام الشيخ، مدير مركز أورام طنطا الأسبق، واستشاري جراحات الأورام، ومنسق المؤتمر، لـ"صدى البلد"، إنه سيتم مناقشة الجديد في علاج وجراحة أورام الثدي والنساء والقولون والشرج بالإضافة إلى تنظيم ورشتي عمل؛ الاولى في التغذية لمريض الأورام عقب إجراء الجراحة، والثانية في جراحات الثدي التعويضية عقب استئصال الورم مع إجراء مناقشات لحالات تم عملها فعليًا.
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