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الخدمات البيطرية: حملات تفتيش على محلات الجزارة والمطاعم.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:31 م
إحسان الشوبكشي
إحسان الشوبكشي
هاني حسين
قال الدكتور إحسان الشوبكشي كبير أخصائيي إدارة التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، إنه يتم شن حملات تفتيش على محلات الجزارة والمطاعم والفنادق للتأكد من سلامة اللحوم.

وأضاف " الشوبكشي " في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أنه في حال ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي يتم تحرير محضر بالواقعة ويتم إحالة المخالف إلى النيابة.

وتابع:" بعض الأفراد يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية لمنع عرض الذبائح على الكشف البيطري".
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