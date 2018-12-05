البابا تواضروس يشيد بمحمد صلاح: نجاحه محسوب لمصر كلها

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الرياضة تحمل مساحة كبيرة وضجة داخل ساحات الرأي العام، خاصة في مباريات الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة.



وأوضح "تواضروس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع علي فضائية "Ten"، أنه لم يستطع متابعة كافة الأحداث والمباريات الخاصة بمصر في كأس العالم نظرا لمسئولياته.



وتابع، أن اللاعب العالمي محمد صلاح نال جزءا كبيرا من ضجة الأخبار الخاصة بالرياضة، لما يقدم من ابداع كروي ورياضي داخل الملعب، خاصة في مشاركة مصر في كأس العالم، بالاضافة لمشاركته في الكثير من المباريات في الأندية الأوروبية الشهيرة.



وأبدي البابا تواضروس سعادته بالنجاحات والانتصارات التي يحققها لاعب الكرة العالمي محمد صلاح.