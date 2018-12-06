ضبط 877 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، عدة حملات بمديريات الأمن؛ لمتابعة الأسواق وضبط كافة القضايا في مجال عملها.





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 877 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".



