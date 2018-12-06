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حوادث

ضبط 877 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، عدة حملات بمديريات الأمن؛ لمتابعة الأسواق وضبط كافة القضايا في مجال عملها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 877 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".

وتأتي الحملات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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