ذوي الاحتياجات الخاصة والحق في العمل.. ندوة ببورسعيد





استضاف "اعلام بورسعيد" في الندوة الدكتورة زينب السماحي بجامعة بورسعيد وأدارها عصام صالح مسئول الاعلام التنموي بالمجمع.



وصرحت ميرفت الخولي مدير عام إعلام القناة بالهيئة العامة للاستعلامات بأن مجمع إعلام بورسعيد يحرص على تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة للإحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مرتكزًا على أن قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة يهتم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة جوانبها كمحور أساسي تواكبًا مع إعلان السيد رئيس الجمهورية أن عام 2018 هو عام ذوي الاعاقة.



وتحدثت الدكتورة زينب السماحي حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب الاتفاقية التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2006 و التي كان من أهم بنودها الحق في العمل حيث أنهم طاقة بشرية و إن كانت حرمت من بعض القدرات فلديها قدرات تنموية لا تقل عن الأسوياء من حيث أداء العمل و المثابرة و أضافت أن مصر بموجب توقيعها على هذه الاتفاقية تعمل على تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بها و قد قامت الدولة بإنشاء مجلس أعلى للإعاقة و له أفرع في المحافظات.



وأكدت أنه لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في العمل مثل أي إنسان طبيعي بما يعني الحق في الحصول على وظيفة تناسب تحصيلهم العلمي والشهادات الحاصلين عليها وبالتالي يجب على أصحاب المؤسسات والشركات تخصيص أماكن وظيفية لهم و الحق في الحصول على راتب مناسب دون أي تمييز بينهم وبين الموظفين الآخرين و كذلك الحق في إبداء الرأي في العمل والمشاركة في الاجتماعات والمناقشات لاتخاذ القرارات وبالتالي الحق في الحصول على المكافآت والحوافز والعلاوات و الحق في الحصول على بيئة مناسبة للعمل كتجهيز ممرات خاصة لذوي الإعاقة الحركية خارج المؤسسة وداخلها و الحق في المساواة في الحديث والمعاملة وعدم الاستهزاء بهم أو الانتقاص منهم ومن قدراتهم و تأمين وسائل النقل والمواصلات لهم من قبل صاحب المؤسسة أو الشركة بالإضافة الى القيام ببعض المشاريع الصغيرة الخاصة بهم عند عدم إكمال تعليمهم فيكون لهم الحق والتي تكون قريبة من أماكن إقامتهم.



وتطرقت الدكتورة زينب الى عدد من الحقوق العامة لذوي الاحتياجات الخاصة كالحق في التعليم ودخول المدارس والجامعات والحصول على شهادات الدراسات العليا في مختلف المجالات و الحق في التعبير عن الرأي والمشاركة في الانتخابات و الحق في العيش بحرية دون أي مضايقات من قبل الآخرين وممارسة الأنشطة اليومية بدون الشعور بالخوف أو القلق و الحصول على المسكن الآمن والصحي في بيئة مناسبة لهم والحصول على كافة الاحتياجات الأساسية الأخرى من المأكل والمشرب والملبس، والحصول على الرعاية الطبية والصحية والعلاج المناسب و الحق في الذهاب للحدائق العامة والنزهات واستخدام المرافق العامة بحرية فيها دون أي قيود أو مضايقات من الآخرين.



وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة وجود تنسيق فعال لجهود الأجهزة الحكومية و منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية الإعاقة خاصة مايتعلق بالرعاية الصحية و الاجتماعية و النفسية و تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دمج هؤلاء المواطنين في نسيج المجتمع و يرفع كاهل الأعباء عن ذويهم.

عقد مجمع اعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تحت عنوان " ذوي الاحتياجات الخاصة والحق في العمل".