اتصال: 440 مليار دولار إنفاق العالم على إنترنت الأشياء بحلول 2020

افتتحت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " أمس الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لإنترنت الأشياء(IEEE GCIoT) الذي ينظمه مجمع برج العرب الابداعى تحت مظلة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE وتستضيفه مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويستضيف المؤتمر خبراء من ٦ دول مختلفة وباحثين من ١٩ دولة.، حيث ألقى الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لـ"اتصال" الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والذي أكد فيها على الدور البارز الذي تلعبه التكنولوجيا في الحياة اليومية للمواطنين ، وان تجربة مجمعات الإبداع التى يتعاون فيها القطاع الخاص والجامعات والحكومة ومنظمات المجتمع المدني هى تجربة رائدة.



أضاف أن اتاحة استخدام تقنيات وحلول إنترنت الأشياء ستساعد في تقليل التكلفة للأفراد والشركات والمؤسسات معا فبحلول العام 2023، سيقوم المستهلكون والشركات والحكومات بتركيب أكثر من 40 مليار جهاز "إنترنت الأشياء" على مستوى العالم، في الولايات المتحدة وحدها، من المتوقع أن يتجاوز عدد الأجهزة المنزلية الذكية 1 مليار بحلول العام 2023، حيث سينفق المستهلكون نحو 725 دولارًا لكل أسرة - أي ما يزيد على 90 مليار دولار في الإنفاق على حلول إنترنت الأشياء.



أضاف شديد أنه وفقا لمؤسسة جارتنر للابحاث فإنه «سيتم إنفاق أكثر من 440 مليار دولار على تقنية إنترنت الأشياء خلال العام 2020»، كما توقعت المؤسسة وجود أكثر من 21 مليار جهاز استشعار وجهاز طرفي متصل بالشبكة بحلول العام 2020، كما ستبرز التوائم الرقمية ضمن مليارات الأشياء المحتملة.



وخلال اليوم الأول للمؤتمر القى الدكتور مجدي علي بيومي الاستاذ بجامعة لويزيانا كلمته والتي حملت عنوان "نحو أنظمة مأمونة لإنترنت الأشياء" ، وفى الجلسة الثانية تحدث نائب رئيس IEEE عن أهمية إنترنت الأشياء فى الزراعة والصحة.



يذكر أن المؤتمر الدولي لإنترنت الأشياء (IEEE GCIoT)، ينعقد للعام الثاني على التوالي، وتتواصل فعالياته بمكتبة الأسكندرية حتى يوم الجمعة 7 ديسمبر، برعاية الشركة المصرية للاتصالات We وكبرى الجهات والمؤسسات وهم مجمع برج العرب للإبداع، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات شعبة إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وجامعة الأسكندرية.