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تعليم

طلاب جامعة عين شمس يشهدون فعاليات معرض إيديكس 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شهد وفد من طلاب جامعة عين شمس فعاليات المعرض الدولي الأول للسلاح "إيديكس - 2018" ، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك به أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال العقيد صلاح أحمد حسن مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ورئيس الوفد الطلابي المشارك بالمعرض، إن الوفد الطلابي للجامعة ضم 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات، حيث استمعوا إلى شرح لطبيعة الأسلحة التي يضمها المعرض، وبخاصة الموجودة بالجناح المصري ؛ وذلك بهدف التعرف على التطور الذي شهدته الصناعات الدفاعية بمصر ومدى قدرتها على مواكبة أحدث النظم الدفاعية العالمية وصولًا للمنافسة دوليًا.

وأعرب الطلاب عن فخرهم بما شاهدوه وإيمانهم بقوة مصر الشاملة على مختلف الأصعدة ، مؤكدين أن مشاركتهم في المعرض زادت من ثقتهم بقدرة مصر على حماية جبهتها داخليًا وخارجيًا.

وأكد العقيد صلاح أحمد حسن، أن زيارة الطلاب للمعرض جاءت بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وبوصفهم مشاركين أساسيين فى خطط الدولة التنموية الشاملة في مختلف المجالات.
طلاب جامعة عين شمس يشهدون فعاليات معرض إيديكس 2018
طلاب جامعة عين شمس يشهدون فعاليات معرض إيديكس 2018
طلاب جامعة عين شمس يشهدون فعاليات معرض إيديكس 2018
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