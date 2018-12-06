القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان

كشف الدكتور مجدي نزية، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمجلس القومي للتغذية، تأثير تناول لحوم الحمير أو الكلاب على صحة الإنسان، قائلًا: "لو الحيوان سليم وليس مريضًا فإنه مجرد بورتين للجسم، ولن يصيب الإنسان مرض".





وأضاف "نزية"، في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "مفيش حد يذبح حمار سليم ولكن يتم ذبح الحمار أو الحصان المريض ويتم استخدامه على أنه لحوم صالحة للاستخدام الآدمي".



