توافد المنتخبات الإفريقية الى شرم الشيخ للمشاركة في بطولة الكرة الشاطئية

بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية في الوصول إلى القاهرة وشرم الشيخ استعدادا للمشاركة في البطولة التي تنطلق السبت المقبل في شرم الشيخ وتستمر حتى يوم 14 ديسمبر الجاري.



وصل أمس إلى مدينة شرم الشيخ المنتخب المغربي، بينما يصلها مساء اليوم منتخب ليبيا بعد انتهاء معسكره بالقاهرة، فيما يتوجه إليها ظهر غد منتخب السنغال الذي وصل القاهرة فجر اليوم ومنتخب نيجيريا المقرر وصوله القاهرة مساء اليوم.



ويلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق نظيره المغربي يوم السبت المقبل فى افتتاحية لقاءات فراعنة الشاطئية بالمجموعة الأولى.



ويتواصل وصول المنتخبات الأخرى حيث يتوجه منتخب تنزانيا إلى شرم الشيخ مباشرة فجر غد، بينما يصلها يوم السبت المقبل منتخبا كوت ديفوار ومدغشقر المقرر وصولهما إلى القاهرة صباح الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب.



يذكر أن المنتخب الوطني المصري يقيم حاليا معسكرا في شرم الشيخ يستمر حتى موعد انطلاق البطولة.



والمعروف أن البطولة يشارك فيها 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين.