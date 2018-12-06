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حوادث

الأموال العامة تضبط 6 قضايا في 24 ساعة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة عدة حملات لمكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

اسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا أموال عامة متنوعة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .
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