الأموال العامة تضبط 6 قضايا في 24 ساعة

شنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة عدة حملات لمكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.



اسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا أموال عامة متنوعة.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

