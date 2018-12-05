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القومي للتغذية يحذر من تناول كشري الشوارع لسبب كارثي .. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
حذر الدكتور مجدي نزية رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمجلس القومي للتغذية، من تناول الكشري خارج المنزل.

وأضاف " نزية " في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" المشكلة تكمن في الصلصة التي يتم وضعها على الكشري، والطماطم المستخدمة في محلات الكشري غير جيدة لأنه يتم استخدام طماطم بها عفن او ملمسها طري ويتم فرمها ولا يرى احد شيئا".

وتابع:" السموم الفطرية تؤدي إلى سرطان الكبد، وتلك السموم متواجدة في العفن على رغيف الخبز، والبودرة السوداء بين طبقات البصل، والبودرة السوداء المتواجدة بين شقي الفول السوداني".
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