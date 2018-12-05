مساعد وزير الدفاع عن المدرعة تمساح: صناعة مصرية ولا تتأثر بـ المتفجرات

أكد اللواء محمد أحمد، مساعد وزير الدفاع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف القوات المسلحة بتصنيع مدرعة حديثه باسم تمساح عندما كان وزيرًا للدفاع، مؤكدًا أن المدرعة تمساح صناعة مصرية 100%.
وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدرعة تم إنتاجها خلال 6 أشهر فقط، لافتًا إلى أن التوجيهات كانت بالانتهاء من المدرعة تمساح وعرضها بمعرض "إيديكس 2018".
وأوضح مساعد وزير الدفاع: "المدرعة تعرضت لتفجيرات ولم تتأثر"، لافتًا إلى أنهم تلقوا إرشادات من دول أفريقية بعد نجاح المدرعة تمساح في عملها بقوات حفظ السلام.
وتابع قائلًا: "المقاتل المصري لا بد أن يكون مطلعا على ما يفعله المهندسون العسكريون لحمايته من الأخطار"، مؤكدًا أن الهدف من تصنيع المدرعة المساعدة في التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدرعة تم إنتاجها خلال 6 أشهر فقط، لافتًا إلى أن التوجيهات كانت بالانتهاء من المدرعة تمساح وعرضها بمعرض "إيديكس 2018".
وأوضح مساعد وزير الدفاع: "المدرعة تعرضت لتفجيرات ولم تتأثر"، لافتًا إلى أنهم تلقوا إرشادات من دول أفريقية بعد نجاح المدرعة تمساح في عملها بقوات حفظ السلام.
وتابع قائلًا: "المقاتل المصري لا بد أن يكون مطلعا على ما يفعله المهندسون العسكريون لحمايته من الأخطار"، مؤكدًا أن الهدف من تصنيع المدرعة المساعدة في التنمية الشاملة للدولة.