ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مساعد وزير الدفاع عن المدرعة تمساح: صناعة مصرية ولا تتأثر بـ المتفجرات

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:39 م
المدرعة تمساح3
المدرعة تمساح3
حمزة شعيب
أكد اللواء محمد أحمد، مساعد وزير الدفاع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف القوات المسلحة بتصنيع مدرعة حديثه باسم تمساح عندما كان وزيرًا للدفاع، مؤكدًا أن المدرعة تمساح صناعة مصرية 100%.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدرعة تم إنتاجها خلال 6 أشهر فقط، لافتًا إلى أن التوجيهات كانت بالانتهاء من المدرعة تمساح وعرضها بمعرض "إيديكس 2018".

وأوضح مساعد وزير الدفاع: "المدرعة تعرضت لتفجيرات ولم تتأثر"، لافتًا إلى أنهم تلقوا إرشادات من دول أفريقية بعد نجاح المدرعة تمساح في عملها بقوات حفظ السلام.

وتابع قائلًا: "المقاتل المصري لا بد أن يكون مطلعا على ما يفعله المهندسون العسكريون لحمايته من الأخطار"، مؤكدًا أن الهدف من تصنيع المدرعة المساعدة في التنمية الشاملة للدولة.
loading...

ترشيحاتنا

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

شيخ الصيادين يكشف معلومات جديدة عن المركب الغارق بالسويس

شاهد.. ردود نارية من المواطنين حول قانون المصالحة في مخالفات البناء

مجهولون يذبحون سائق توك توك بالقناطر الخيرية والمستشفى تنقذ حياته.. صور

مفاجأة.. المريخ السوداني يخرج من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

بـ 500 جنيه في الساعة.. موظف يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام

الجونة يصدم الأهلي ويتقدم بهدف مع نهاية الشوط الأول .. فيديو

الاتحاد العربى يوقع غرامات مغلظة على الأهلى وحسام عاشور وكارتيرون

بشرة خيرة..الكاف يتواصل مع محمد صلاح لحضور حفل أفضل لاعب إفريقي

نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة تولى جوزيه تدريب الاهلي من جديد

منع نجم الزمالك السابق من الظهور في قناة نايل سبورت

6 أطعمة مضرة لمرضى القلب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

فيديو

القومي للتغذية يحذر من تناول كشري الشوارع لسبب كارثي .. فيديو
الخدمات البيطرية: حملات تفتيش على محلات الجزارة والمطاعم.. فيديو
البابا تواضروس: أخصص الوقت للرد على مشاكل المواطنين إلكترونيا
القومي للمرأة: التحرش جريمة وفتيات منتقبات تعرضن له.. فيديو
البابا تواضروس: تحملي المسئوليات لم يشغلني عن رعاية الأطفال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟