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رياضة

رواد تويتر .. شبح الإصابات يلاحق لاعبى النادي الأهلي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
مريم صليب
إنتهت أحداث مباراة الأهلي والجونة بتقدم الاول بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام الدولي ، فى لقاء مؤجل من الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتفاعل الجمهور عبر موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر ، مع المباراة بسبب الأداء السيئ للنادي الأهلي.

وكتب أحد الرواد :" أداء سيئ جدا للأهلي حتى متى سيظل الأهلي حاله سيئ لهذا الحد"، " الاصابات الكتيرة مؤثرة على الفريق" ، " هدف الجونه عالمي".
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