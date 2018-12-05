رواد تويتر .. شبح الإصابات يلاحق لاعبى النادي الأهلي

إنتهت أحداث مباراة الأهلي والجونة بتقدم الاول بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام الدولي ، فى لقاء مؤجل من الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.



وتفاعل الجمهور عبر موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر ، مع المباراة بسبب الأداء السيئ للنادي الأهلي.



وكتب أحد الرواد :" أداء سيئ جدا للأهلي حتى متى سيظل الأهلي حاله سيئ لهذا الحد"، " الاصابات الكتيرة مؤثرة على الفريق" ، " هدف الجونه عالمي".