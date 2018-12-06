جامعة طنطا تستضيف الدورة الرياضية العربية للجامعات.. فبراير المقبل

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا عن استضافة الجامعة للمرة الأولى فعاليات الدورة الرياضية العربية المصغرة للجامعات لعام 2019 في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مشيرًا إلى أن استضافة الدورة العربية يأتي وفقًا لتوجهات القيادة السياسية وتعزيزًا للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الطلاب وأشقائهم من الدول العربية، مؤكدًا أن الجامعة توفر الدعم الكامل وتسعى إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنظيم الدورة بهدف الخروج بها بالشكل الذي يليق باسم مصر، موضحًا الدور العظيم للرياضة في نبذ التعصب والعنصرية والكراهية والعنف.



