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فن

يحيى خليل وعمر خيرت وهاني شنودة.. آخر حفلات الأوبرا في 2018

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عام 2018، ببرنامج فني حافل يضم أكثر من 45 حفلا غنائيًا وموسيقًيا واستعراضيًا على جميع مسارحها بين 3 محافظات هى القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور.

وبوجه خاص اختار عدد كبير من عمالقة الموسيقى إسدال الستار على العام، بالالتقاء بجمهورهم الأوبرالي فى مقدمتهم الموسيقار العالمي عمر خيرت الذى يستعد لإحياء حفلين ضخمين على المسرح الكبير برفقة الأوركسترا الخاص به، يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 ديسمبر الجارى.

ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر الخاصة نهاية الأسبوع الحالي، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، الثانية بـ400 جنيه، والثالثة بـ200 جنيه، وهى ما تعتبر مخفضة مقارنة بأسعار حفلاته على المسارح الخاصة.

كما تعاقد رائد موسيقى الجاز الموسيقار العالمي يحيى خليل، مع إدارة الأوبرا، على إحياء حفلين، بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين، بين القاهرة والإسكندرية الأول على المسرح الصغير يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر، ويليه بيوم الحفل الثانى على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ويقدم خلالهما لجمهوره باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني، والمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز.

ويلتقى الموسيقار عماد الشاروني، بجمهوره من خلال حفل موسيقى يحييه يوم 21 من نفس الشهر على المسرح الكبير٬ ويقدم خلاله باقة من أشهر المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية برؤية عصرية بمصاحبة الأوركسترا الخاص به الذي يجمع الآلات الشرقية والغربية، ويضم مجموعة من أمهر العازفين.

كما اتفق الموسيقار باسم درويش مع إدارة الأوبرا، على إحياء 3 حفلات بالثلاث محافظات، يحيي الفريق أولى حفلاته يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

ومن الإسكندرية، يسافر الفريق إلى دمنهور لإحياء الحفل الثانى فى اليوم التالى الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور، أما الحفل الثالث يقام يوم السبت الموافق 16 من نفس الشهر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وتحيي فرقة "المصريين"، بقيادة الموسيقار هاني شنودة، يوم الجمعة الموافق 28 من نفس الشهر حفلا ضخما، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وفى نفس اليوم تحيي الفنانة حنان ماضى حفلا غنائيا على المسرح الصغير.

بالإضافة إلى حفلات أعياد الميلاد المجيد التى تحييها الفنانة نيفين علوبة، وأوركسترا أم النور، وسلسلة حفلات كلثوميات والعندليب الأسمر التى تقدمها فرق الأوبرا الغنائية على مدار الشهر.
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