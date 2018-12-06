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تعليم

جامعة القاهرة تعلن عن ترتيب دوري بطولة الجودو المقامة على مستوى الكليات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:44 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت جامعة القاهرة عن الترتيب النهائي لدورى الجودو المقام على مستوى الكليات تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأشار حسن سعدة، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الطالب عبدالله عصمت حلمي المقيد بكلية التجارة حصل على المركز الأول وزن ٦٠ كيلو وأتى فى المركز الثانى كريم أحمد عبد النبي المقيد بكلية التجارة تعليم مفتوح.

وأضاف "سعدة"، أن الطالبة آيه الأشرف المقيدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حصلت على المركز الاول وزن ٥٢ كيلو و حلت الطالبة سلمي أحمد خليل المقيدة بكلية التجارة فى المركز الثانى.
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