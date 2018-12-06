جامعة القاهرة تعلن عن ترتيب دوري بطولة الجودو المقامة على مستوى الكليات

أعلنت جامعة القاهرة عن الترتيب النهائي لدورى الجودو المقام على مستوى الكليات تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وأشار حسن سعدة، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الطالب عبدالله عصمت حلمي المقيد بكلية التجارة حصل على المركز الأول وزن ٦٠ كيلو وأتى فى المركز الثانى كريم أحمد عبد النبي المقيد بكلية التجارة تعليم مفتوح.



