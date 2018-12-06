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تعليم

نموذج محاكاة البرلمان بجامعة القاهرة يناقش قضايا اقتصادية مهمة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكدت نورهان فؤاد، مسؤول العلاقات العامة بنموذج محاكاة البرلمان المصري على انطلاق اليوم، أولى محاضرات اللجنة الاقتصادية للنموذج.

وأوضحت "نورهان"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه تم خلال المحاضرة تناول موضوعات هامة في اللجنة الاقتصادية كتعويم الجنيه وأثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد القومي وعلى سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار.

وذكرت أن لجنة الشباب والرياضة بنموذج محاكاة مجلس النواب أطلقت أولى محاضراتها بمناقشة مواضيع هامة كالإدمان، أسبابه وعواقبه وكيفية معالجته، العوامل التى أدت إلى الإدمان، وثقافة الطب الرياضي.
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