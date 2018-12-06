نموذج محاكاة البرلمان بجامعة القاهرة يناقش قضايا اقتصادية مهمة

أكدت نورهان فؤاد، مسؤول العلاقات العامة بنموذج محاكاة البرلمان المصري على انطلاق اليوم، أولى محاضرات اللجنة الاقتصادية للنموذج.





وأوضحت "نورهان"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه تم خلال المحاضرة تناول موضوعات هامة في اللجنة الاقتصادية كتعويم الجنيه وأثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد القومي وعلى سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار.



