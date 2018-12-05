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برلمان

ننشر تقرير البرلمان عن مشروع قانون المحال التجارية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:11 م
صدى البلد
محمود فايد
يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة الدكتور على عبد العال؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من العضو محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

من جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أن مشروع القانون المعروض على البرلمان ينظم عمل المحال العامة وتراخيص العمل.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة القانون الجديد والذى يتضمن مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل علي المواطنين في استصدار التراخيص.
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