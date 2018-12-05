ننشر تقرير البرلمان عن مشروع قانون المحال التجارية

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة الدكتور على عبد العال؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من العضو محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.





من جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أن مشروع القانون المعروض على البرلمان ينظم عمل المحال العامة وتراخيص العمل.



