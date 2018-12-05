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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يعزي أسرة جورج بوش

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
مريم صليب
تقدم عادل الجبير وزير الخارجية السعودي بالعزاء إلى أسرة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر.

وكتب الجبير :" العزاء لأسرة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب، بوفاته فقدت بلاده رجل دولة وفقدت المملكة صديقًا."

وأضاف :"خلال رئاسته انتهت الحرب الباردة واتحدت ألمانيا، وتحررت الكويت من الاحتلال الغاشم، وأُطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد، وحقق لوطنه الكثير" .
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