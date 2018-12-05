وزير الخارجية السعودي يعزي أسرة جورج بوش

تقدم عادل الجبير وزير الخارجية السعودي بالعزاء إلى أسرة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر.



وكتب الجبير :" العزاء لأسرة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب، بوفاته فقدت بلاده رجل دولة وفقدت المملكة صديقًا."



وأضاف :"خلال رئاسته انتهت الحرب الباردة واتحدت ألمانيا، وتحررت الكويت من الاحتلال الغاشم، وأُطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد، وحقق لوطنه الكثير" .