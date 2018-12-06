15 نصيحة للقيادة أثناء الشبورة والأمطار.. تعرف عليها

وجهت الإدارة العامة عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة الآمنة فى الصباح الباكر أثناء الشبورة المائية أو تساقط الأمطار وهى:



- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- أضيء جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام انوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة

- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر .

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل الى أسرتك سالما

- عند وجود اعطال او حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000