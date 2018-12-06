ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

15 نصيحة للقيادة أثناء الشبورة والأمطار.. تعرف عليها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح - احمد مهدى
وجهت الإدارة العامة عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة الآمنة فى الصباح الباكر أثناء الشبورة المائية أو تساقط الأمطار وهى:

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.
- أضيء جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام انوار الشبورة إن وجدت.
- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.
- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.
- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
- استعمل مساحات المطر.
- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
- عدم التوقف في منطقة الشبورة
- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر .
- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة
- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك
- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء
- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى
- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل الى أسرتك سالما
- عند وجود اعطال او حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000
loading...

ترشيحاتنا

انفعال عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من ضربة ثلاثية عنيفة خلال طقس الخميس

القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان

أحمد صلاح حسني يروج لفيلم الممر

ديلي إكسبريس تكشف سر شباب وجمال بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي..صور

دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة

القمامة وروث الحيوانات تملأ منطقة مجمع مدارس الوراق

شاهد..النطق بالحكم فى أحداث مكتب الإرشاد..والقاضى: الإخوان خائنون بالفطرة

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو

مياه الشرب: قطع المياه عن عدة مناطق بالأقصر غدا

إزالة 2223 حالة تعد على 362 فدانا بالبحيرة.. رؤساء الوحدات يطالبون بوقف تراخيص توصيل المرافق.. وإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بعد ثورة 25 يناير

حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة
دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟