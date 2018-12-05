ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المنظمة العربية للطيران تشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا لمناقشة اللائحة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
شارك خالد محمد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران المدني، في أعمال الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، نيابة عن المهندس عبد النبى منار، مدير عام المنظمة.

ناقش الاجتماع بندين هما، تطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا ولائحتها الداخلية، وانصبت المناقشات حول اللائحة الداخلية للجنة وتمت الموافقة على اللائحة المعدلة قبل عرضها على الأمين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها. 

كما تمت مناقشة تقرير بشأن متابعة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتماع 47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك المنعقد في جدة من 1 إلى 3 يوليو 2018 بشأن دور المنظمات العربية فى تحقيق التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية حيث تم استعراض مساهمات المنظمات العربية المتخصصة وما قامت به هذه المنظمات من إنجازات ومن بينها المنظمة العربية للطيران المدني فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى.

وترأس السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وهي الدورة التي شهدت مناقشات هامة بين رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حول تطوير وتفعيل آليات عمل اللجنة ولائحتها الداخلية، إضافة إلى دور المنظمات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ووافق المشاركون في أشغال الدورة التي استمرت على مدى يومين، على تطوير وتفعيل لجنة التنسيق العليا وتعديل لائحتها الداخلية.
loading...

ترشيحاتنا

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية

وليد سليمان يصعق الجونة بهدف ثان عالمي من ركنية .. فيديو

البابا تواضروس يكشف طبيعة علاقته بالرئيس السيسي

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من البطاقات

براءة الكتاتني وياسين والبلتاجي والعريان فى أحداث مكتب الإرشاد.. نص الحكم

شاهد..النطق بالحكم فى أحداث مكتب الإرشاد..والقاضى: الإخوان خائنون بالفطرة

محمد يوسف يحذر أطباء الأهلي.. ويؤكد: وليد سليمان أصر على المشاركة أمام الجونة

تركي وأوشا سفاحا السويس.. المتهمان استخدما امواس الحلاقة ومطاوٍ لإصابة الفتيات بالشوارع.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يفتح النار ويوجه رسالة غامضة بعد فوز الاهلى على الجونة

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين وتحذر من خطورة طقس غدٍ.. فيديو

وصفة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان

الداخلية تعلن القبض على سفاح السويس ومعاونيه .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

فيديو

دحلان: أحلام قطر وتركيا تبددت بعد انتباه الدول العربية لدورهما ..فيديو
محافظ الإسكندرية: رفع تراكمات الأمطار بعد انتهاء أي نوة ..فيديو
محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو
شاهد.. البرومو الدعائي للجزء الثاني من I’m Sorry
محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟