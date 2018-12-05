المنظمة العربية للطيران تشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا لمناقشة اللائحة

شارك خالد محمد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران المدني، في أعمال الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، نيابة عن المهندس عبد النبى منار، مدير عام المنظمة.





ناقش الاجتماع بندين هما، تطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا ولائحتها الداخلية، وانصبت المناقشات حول اللائحة الداخلية للجنة وتمت الموافقة على اللائحة المعدلة قبل عرضها على الأمين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها.





كما تمت مناقشة تقرير بشأن متابعة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتماع 47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك المنعقد في جدة من 1 إلى 3 يوليو 2018 بشأن دور المنظمات العربية فى تحقيق التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية حيث تم استعراض مساهمات المنظمات العربية المتخصصة وما قامت به هذه المنظمات من إنجازات ومن بينها المنظمة العربية للطيران المدني فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى.





وترأس السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وهي الدورة التي شهدت مناقشات هامة بين رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حول تطوير وتفعيل آليات عمل اللجنة ولائحتها الداخلية، إضافة إلى دور المنظمات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.



