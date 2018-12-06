ضبط تشكيل عصابي و3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بالفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وإنضباطية مكبرة.



تمكنت الحملة من ضبط 3 قطع سلاح نارى، وتشكيل عصابى، ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره، و10 قضايا بيئة ومسطحات، و107 قضية تموينية، و921 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 958 حكم قضائى متنوع.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال.