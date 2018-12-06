ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تشكيل عصابي و3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بالفيوم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وإنضباطية مكبرة.

تمكنت الحملة من ضبط 3 قطع سلاح نارى، وتشكيل عصابى، ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره، و10 قضايا بيئة ومسطحات، و107 قضية تموينية، و921 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 958 حكم قضائى متنوع.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال.
loading...

ترشيحاتنا

حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

قومي المرأة بالمنوفية يشارك بحملة 100 مليون صحة

شاهد.. تعليق البابا تواضروس عن أزمة فستان رانيا يوسف

21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بكأس زايد للأندية

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية

مسئول ليبي بارز يكشف حقيقة وجود 3 قواعد أمريكية في ليبيا

الحضري: تحت أمر المنتخب.. وعلاقتي بـ إكرامي والشناوي في الملعب تكسير عظام

انفعال عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

القمامة وروث الحيوانات تملأ منطقة مجمع مدارس الوراق

محمد يوسف يحذر أطباء الأهلي.. ويؤكد: وليد سليمان أصر على المشاركة أمام الجونة

زوج يقتل زوجته للحصول على تأمين بـ2 مليون إسترليني والـ آيفون فضح الجريمة

تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة
دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟