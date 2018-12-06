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تعليم

شيماء ماهر تطالب بتأهيل المعلمين تربويا للتعامل مع جميع التلاميذ

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:43 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكدت شيماء علي ماهر مسئول حملة نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أن هناك أزمة كبيرة في معظم المدارس حاليا ، تتمثل في أن بعض المعلمين الموجودين بالمدارس غير مؤهلين للتعامل مع اختلاف التلاميذ الموجودين في الفصل بإختلاف سماتهم الشخصية.

وأوضحت شيماء في بيان اعلامي لها ، أن المعلم يجب أن يتم تدريبه على التعامل مع كل طفل بالطريقة التي تتناسب مع سماته الشخصية بلا تمييز ، ولكن في الواقع ان ما يحدث حاليا ان المعلم لا يستطيع التعامل بشكل تربوي مع الطفل الحركي أو الانطوائي و الخجول ، بل ينظر لهذه النوعيات من الاطفال على انهم سيئين ولا يمكن التعامل معهم.

وأشارت شيماء إلى أن المعلم لابد أن يكون علي دراية ووعي تربوي كافي للتعامل مع النوعيات السابق ذكرها من الاطفال ، حيث يجب على المعلم أن يبث الثقه فيهم و الاهتمام بهم وإشراكهم في احد الأنشطة المدرسية ، و مساعدتهم على الأعمال التي تتناسب ومواهبهم الابداعية ، بدلا من نبذهم .

وأخيرًا قالت شيماء : إذا افتقدنا وعي المدرسة و دور المعلم فلن نستطيع خلق جيل سوي وواعي ومبدع في كثير من المجالات التي نطمح اليها لتكون ثمرة التطوير المرجوة.
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