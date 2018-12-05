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العصار: السيسى وتلاحم الإنتاج الحربي والقوات المسلحة سبب نجاح إيديكس

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن سعادته لنجاح معرض "ايديكس للصناعات الدفاعية"، علي الأراضي المصرية.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كبري شركات الدفاع على مستوى العالم تواجدوا داخل معرض ايدكس للصناعات الدفاعية ، مؤكدا أن مستوى الحضور كان علي اعلي مستوي .

ونوه بأن العمل الجماعي بين الانتاج الحربي ، والقوات المسلحة، ومتابعة رئيس الجمهورية ،هو سبب خروج منتدي" ايديكس 2018 " بصورة لائقة ومشرفة ، أمام العالم.
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