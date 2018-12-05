العصار: السيسى وتلاحم الإنتاج الحربي والقوات المسلحة سبب نجاح إيديكس

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن سعادته لنجاح معرض "ايديكس للصناعات الدفاعية"، علي الأراضي المصرية.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كبري شركات الدفاع على مستوى العالم تواجدوا داخل معرض ايدكس للصناعات الدفاعية ، مؤكدا أن مستوى الحضور كان علي اعلي مستوي .



