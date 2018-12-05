بخطأ ساذج.. دي خيا يهدي أرسنال الهدف الأول و مارسيال يتعادل لليونايتد..فيديو

تعادل انتوي مارسيال لـ فريقه مانشستر يونايتد بعد أن تقدم أرسنال بهدف من خطأ ساذج من دي خيا، في المباراة التي تجمع حاليًا الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" ، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم شكودران مصطافي لأرسنال في الدقيقة 24 من كرة عرضية أخطاء دي خيا في تقديرها، يعود بعدها مارسيال ويدرك التعادل.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، وحصد المانيو الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.. وسجل الرد ديفلز 22 هدفًا مقابل استقباله 23 هدفًا وحصد الفريق 22 نقطة، والفرنسي أنتوني مارسيال هو هداف الفريق برصيد 6 أهداف









