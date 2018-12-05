ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بخطأ ساذج.. دي خيا يهدي أرسنال الهدف الأول و مارسيال يتعادل لليونايتد..فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل انتوي مارسيال لـ فريقه مانشستر يونايتد بعد أن تقدم أرسنال بهدف من خطأ ساذج من دي خيا، في المباراة التي تجمع حاليًا الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" ، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم شكودران مصطافي لأرسنال في الدقيقة 24 من كرة عرضية أخطاء دي خيا في تقديرها، يعود بعدها مارسيال ويدرك التعادل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، وحصد المانيو الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.. وسجل الرد ديفلز 22 هدفًا مقابل استقباله 23 هدفًا وحصد الفريق 22 نقطة، والفرنسي أنتوني مارسيال هو هداف الفريق برصيد 6 أهداف




loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة

ليفربول بدون صلاح يفشل في تهديد مرمى بيرنلي خلال الشوط الأول بالبريميرليج

بريزنتيشن تحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

الاتحاد العربى يوقع غرامات مغلظة على الأهلى وحسام عاشور وكارتيرون

سفاح السويس .. التركي يتفق مع مشرفة بمدرسة للانتقام من صديقتها.. فيديو

الأهلي يحول تأخره إلى فوز بثنائية أمام الجونة في الدوري..فيديو

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني لبحث قضايا إقليمية ودولية

قصة إنقاذ ناظر سمالوط قطارا من الانفجار: صحيحة ووقعت قبل عامين

الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة ..وعواصف رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

قناة الجزيرة وراء القبض على أحمد سليمان وزير العدل في عهد الإخوان

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الجالية المصرية بإيطاليا تشارك في تظاهرة أمام سفارة قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

فيديو

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية
الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة
شيخ صيادي دمياط عن اختفاء 14 صيادا: محدش عارف سبب الحادث..فيديو
ياسمين الخطيب:تناول ظاهرة التحرش بالافلام يتطلب مشهدا يجسد القضية.. فيديو
معركة كلامية بين ياسمين الخطيب وتامر أمين: يا أهلا بالمعارك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟