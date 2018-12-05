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قناة الجزيرة وراء القبض على أحمد سليمان وزير العدل في عهد الإخوان

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:00 م
أحمد سليمان وزير
أحمد سليمان وزير العدل وقت حكم المعزول مرسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الإخوان، أهان القضاء عبر القنوات الإرهابية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد،: «أحمد سليمان عضو بجماعة الإخوان الإرهابية ودعا لقلب نظام الحكم، عبر القنوات الإرهابية».

وأشار إلى أن، نيابة أمن الدولة أصدرت أمرا بإلقاء القبض على سليمان، معلقًا «القنوات المعادية هي التي ورطت سليمان وبقولهم متشكرين إنكم ساعدتم في القبض عليه».

ونوه موسى إلى أن المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، هو من أمر بضبط وإحضار الإخوانى الهارب أحمد سليمان.
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