نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. اتصلوا بالخط الساخن.. فيديو

قال الرائد أحمد نور، مشرف العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة تتابع بصفة يومية مع هيئة الأرصاد الجوية حالة تقلبات الطقس.



وأضاف "نور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه بناء علي التوقعات التي تتسلمها إدارة المرور من هيئة الأرصاد الجوية يتم نشر كافة الخدمات، مشيرا إلي أنه تم نشر سيارات الإغاثة علي مداخل ومخارج المدن.



وأشار إلي أنه تم تكثيف تواجد سيارات الدفع الرباعي والمرور علي الطرق، لافتا إلي أنه عند ملاحظة أي تأثير للحالة الجوية يتم التنسيق من الجهات المعنية بداية من المحافظات وهيئة الطرق والكباري وشركات مياه الشرب للدفع بالشفاطات وتقديم المساعدات الفنية اللازمة في حالة وجود تجمعات للمياه.



وأوضح أن الطرق السريعة تسير بشكل جيد، لافتا إلي أنه كانت هناك أمطار متوسطة وكثيفة علي كآفة الطرق لكنها كانت غير مؤثرة بشكل كبير، مضيفا أن سبب الاختناق المروري بكوبري أكتوبر يرجع إلي التقلبات في الحالة الجوية التي أدت إلي انصراف العامين في القطاعين الخاص والعام من عملهم مما أدي إلي التكدسات المرورية.



ووجه مشرف العمليات بالإدارة العامة للمرور، نصائح للسائقين،وهي اتباع القيادة الآمنه، والسير بأقل سرعة آمنة، ومضاعفة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات، والالتزام بتعليمات المرور، استخدام كآفة الأضواء الموجودة بالسيارة، وتجنب التوقف الفجائي، وعدم غلق نوافذ السيارة لكي لا تتضاعف نسبة عدم الرؤية من داخل السيارة.



وأكد أن التواصل مع الإغاثة المرورية يعمل مدار اليوم لتلقي البلاغات الخاصة بالمرور علي مستوي الجمهورية علي رقم الخط الساخن 01221110000.

