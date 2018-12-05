الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التوزيعات الضغطية على كافة الخرائط في هيئة الأرصاد تؤكد على دخولنا في فصل الشتاء.





وأضاف "عبد العال " في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة، و الأمطار المتوسطة والغزيرة مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة، وتصل إلى ذروتها غدا الخميس، ومستمرة حتى يوم الجمعة، ويبدأ تحسن الأحوال الجوية يوم الأحد القادم.



