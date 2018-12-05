ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التوزيعات الضغطية على كافة الخرائط في هيئة الأرصاد تؤكد على دخولنا في فصل الشتاء.

وأضاف "عبد العال " في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة، و الأمطار المتوسطة والغزيرة مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة، وتصل إلى ذروتها غدا الخميس، ومستمرة حتى يوم الجمعة، ويبدأ تحسن الأحوال الجوية يوم الأحد القادم.

ونصح "عبد العال"، الصيادين بعدم نزول البحر بسبب إضطراب الملاحة البحرية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، مضيفا:" درجة الحرارة في القاهرة 15 درجة حاليا، وتصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة غدا الخميس إلى 20 درجة مئوية".
loading...

ترشيحاتنا

بعد قرار العفو.. صدى البلد يتتبع خطى أقدم سجين في مصر: عودة مصحوبة بالمخاوف

أحمد مجاهد عن الحضري: طبيعي يكون عنوانه اتحاد الكرة

شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم.. ثروة بالملايين

الجونة يتقدم بالهدف الأول أمام الأهلي في الدوري الممتاز .. فيديو

ليفربول بدون صلاح يفشل في تهديد مرمى بيرنلي خلال الشوط الأول بالبريميرليج

الأمطار تغرق مناطق كبيرة بالسعودية.. والأرصاد: الشتاء قارس في ديسمبر

5 نصائح لـ قائدى السيارات فى الأمطار .. تعرف عليها

معركة كلامية بين ياسمين الخطيب وتامر أمين: يا أهلا بالمعارك.. فيديو

الاتحاد العربى يوقع غرامات مغلظة على الأهلى وحسام عاشور وكارتيرون

هبوط أسعار النفط قبيل اجتماع منظمة أوبك

صراع قوي بين الأهلى وبيراميدز على ضم تراورى فى الميركاتو الشتوى

انهيار أجزاء من عقارين غربي الإسكندرية بسبب الطقس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

فيديو

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية
الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة
شيخ صيادي دمياط عن اختفاء 14 صيادا: محدش عارف سبب الحادث..فيديو
ياسمين الخطيب:تناول ظاهرة التحرش بالافلام يتطلب مشهدا يجسد القضية.. فيديو
معركة كلامية بين ياسمين الخطيب وتامر أمين: يا أهلا بالمعارك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟