العصار : إيديكس 2018 حقق نجاحات أكثر من المتوقع

قال اللواء محمد العصار ، وزير الدولة للانتاج الحربي ، إن معرض ايديكس للصناعات الحربية أبهر الجميع بالنجاحات التي حققها.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن عدد الشركات المشاركة داخل معرض "ايديكس2018 " ‘ فاق التوقعات، موضحا ان التنظيم الرائع جعل جميع الزوار يشيدون بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية داخل الدولة المصرية.



وأوضح ان المنتجات المصرية نالت إعجاب المتواجدين داخل معرض" ايديكس 2018 " ، بالاضافة إلي توقيع اتفاقيات كثيرة مع الوافدين لتبادل الصناعات ، مؤكدا ان معرض ايديكس وضع الدولة المصرية على خريطة المؤتمرات العالمية ".





