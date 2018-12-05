ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

العصار : إيديكس 2018 حقق نجاحات أكثر من المتوقع

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:55 م
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
حسام الحارتي
قال اللواء محمد العصار ، وزير الدولة للانتاج الحربي ، إن معرض ايديكس للصناعات الحربية أبهر الجميع بالنجاحات التي حققها.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن عدد الشركات المشاركة داخل معرض "ايديكس2018 " ‘ فاق التوقعات، موضحا ان التنظيم الرائع جعل جميع الزوار يشيدون بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية داخل الدولة المصرية.

وأوضح ان المنتجات المصرية نالت إعجاب المتواجدين داخل معرض" ايديكس 2018 " ، بالاضافة إلي توقيع اتفاقيات كثيرة مع الوافدين لتبادل الصناعات ، مؤكدا ان معرض ايديكس وضع الدولة المصرية على خريطة المؤتمرات العالمية ".


loading...

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يفتح النار ويوجه رسالة غامضة بعد فوز الاهلى على الجونة

القومي للتغذية يحذر من تناول كشري الشوارع لسبب كارثي .. فيديو

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين وتحذر من خطورة طقس غدٍ.. فيديو

السيسي يطمئن على صحة الرئيس اليمني

هكذا خرجت رانيا يوسف من أزمة فستانها

براءة الكتاتني وياسين والبلتاجي والعريان فى أحداث مكتب الإرشاد.. نص الحكم

تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من البطاقات

الداخلية تعلن القبض على سفاح السويس ومعاونيه .. صور

رواد تويتر .. شبح الإصابات يلاحق لاعبى النادي الأهلي

وصفة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

فيديو

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية
الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة
شيخ صيادي دمياط عن اختفاء 14 صيادا: محدش عارف سبب الحادث..فيديو
ياسمين الخطيب:تناول ظاهرة التحرش بالافلام يتطلب مشهدا يجسد القضية.. فيديو
معركة كلامية بين ياسمين الخطيب وتامر أمين: يا أهلا بالمعارك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟