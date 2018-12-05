جمال عصمت: 100 مليون صحة صرح كبير وهام لمصر مثل السد العالى

قال الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انه تم تمديد المهلة الأولى لحملة 100 مليون صحة لمدة شهر آخر حيث بلغت نسبة المشاركة 85% من المواطنين.



واشار عصمت فى مداخلة لبرنامج "ما وراء الحدث” على فضائية " اكسترا نيوز " انه تم البدء فى المرحلة الثانية بـ 11 محافظة ضمنهم محافظة القاهرة وفى نفس الوقت تم البدء فى المدارس الثانوية سواء العامة او الازهرية ، مشيرا الى انه فى الوقت الحالى يوجد تصاعد قوى للعمل الذى تقوم به وزارة الصحة والفرق الطبية التابعة لها تحت إشراف اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.



وتابع الدكتور عصمت أن اهم المؤشرات الاقبال الجماهيرى على المبادرة معبرا عن سعادته بها معتبرها صرحا كبيرا لمصر على غرار السد العالى حيث ما يتم بناؤه اليوم فى مجال الصحة سيفرق مع البلد لسنوات قادمه ، موضحا ان النتائج التى ظهرت فى المرحلة الاولى افادت فى تصور المشاكل الصحية التى تواجه المصريين مستقبلا حيث اظهرت ان 25% فقط من الشعب المصرى وزنهم مثالى بينما 75% وزنهم زائد و 6% لديهم زيادة مفرطة.

