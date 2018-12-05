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شاهد..النطق بالحكم فى أحداث مكتب الإرشاد..والقاضى: الإخوان خائنون بالفطرة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، ببراءة 6 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى إعادة محاكمتهم بقضية “أحداث مكتب الإرشاد”، كما قضت بمعاقبة محمد بديع و5 آخرين بالسجن المؤبد.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي خلال جلسة النطق بالحكم، والمذاعة حصريا عبر برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامى أحمد موسى" عبر قناة "صدى البلد"، إن المتهمين يعلمون أن استعدادهم الفطري للخيانة هو السبب الحقيقي للمصير الذي وصلوا إليه، فهم دائما في خصومة مع وطنهم، ويجيدون التطاول على الحكام والعلماء.

وتابع فهمي:"«دائما يضللون الوعي العام ويبدعون في تأجيج الصراع وتزييف الحقائق ويتفنون في المغالطات، ولا يميزون بين الحق في التعبير وتشوية صورة الوطن، فضلا عن أنهم يتغنون بشعارات بارقة تجذب البسطاء من الناس، فغاية أمانيهم هي الاستيلاء على الحكم ولو على حساب نسف الوطن واستقراره».
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