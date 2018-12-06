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منوعات

أم مجنونة تسلخ ابنتها بالماء المغلي حتى الموت

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
نهى حمدي
مارست أم أردنية كل أنواع التعذيب والضرب، ووصل الأمر إلى قيامها بصب الماء المغلي لمعاقبة طفلتها الصغيرة، التى توفيت على الفور.

وقامت الأم التي تبلغ من العمر 25 عامًا، بوضع طفلتها الصغيرة التي تبلغ من العمر 3 أعوام، تحت "الدُش" وتركتها في الماء المغلي حتى أصيبت الطفلة بحروق بشعة، بحسب ما نشر موقع "رؤيا" الأردني.

ولم تستطع الطفلة تحمل الماء الساخن الذى سلخ جلدها، وتوفيت على الفور، وبررت الأم ما قامت به بأن الطفلة كانت ترفض تناول الطعام وتسببت لها الإزعاج.

وأشارت تحريات الشرطة، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم الأم بتعنيف وتعذيب ابنتها، فقد مارست التعذيب في حق الطفلة كثيرًا حتى أن طليقها تقدم بشكوى ضدها لدى الإدارة بسبب معاناة ابنته من التعنيف والضرب أثناء تواجدها مع والدتها، حتى إصابتها بـ"متلازمة الطفل المترنح"، بسبب هز جسدها النحيل بعنف.

وحكمت المحكمة الأردنية، على الأم بالسجن 20 عامًا، بعد اعتراف الأم بارتكابها هذه الجريمة.

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