عرض فيلم فوتوكوبي في لندن بحضور مخرجه تامر عشري

يعرض فيلم "فوتو كوبي" يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري فى لندن، بحضور مخرجه تامر عشرى، والذي سيجاوب على تساؤلات الجمهور.





وتدور أحداث الفيلم حول "محمود"، في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، حيث يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا، حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات؛ ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة والحب والصداقة والأبوة.



