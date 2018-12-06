الأمطار تضرب القاهرة والجيزة.. والأرصاد: الشتاء جاء مبكرا

شهدت معظم مناطق ومدن محافظتى القاهرة والجيزة، أمس، الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة، مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة موجة الصقيع؛ ما تسبب فى إعاقة حركة المارة بالشوارع وارتباك حركة المرور بالطرق.





وكان الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قال إن فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وسيناء مستمرة، وتصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.





وأضاف "عبد العال"، "سنشهد ذروة سقوط الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة اليوم، الخميس، ومستمرة حتى غد الجمعة، ويبدأ انحسار الأمطار بداية من يوم السبت المقبل على السواحل الشمالية".





وتابع: "الشتاء دخل مبكرًا هذا العام وكان من المفترض أن يبدأ في 21 ديسمبر الحالي، وتوزيعات درجات الحرارة التي نشهدها حاليًا تتعلق بفصل الشتاء وليس فصل الخريف"، مؤكدًا ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.