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رياضة

عبد الحفيظ يكشف مواصفات اللاعبين المطلوبين للأهلى فى مواجهات ديسمبر النارية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:06 م
سيد عبد الحفيظ ومحمد
سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف وقمصان
محمد رشاد
شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز على الجونة 2-1 مساء اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل بالدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "حققنا مكسبا جيدا ومهما، نعاني من ظروف صعبة ونعمل على 3 محاور من الاعتماد على التشكيل الحالي وتجهيز المصابين وانتظار تدعيمات يناير، إلا أن الفوز أهم ويتحقق بصعوبة".

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب قلب وشخصية قوية، تنتظرنا 6 مباريات أخرى في ديسمبر الجاري، ونسعى لتحسين الأداء فالأمر لن يتحقق بين يوم وليلة".

وشدد مدير الكرة بالأهلي: "المسؤولية كبيرة ولابد من التحلي بروح عالية والإصرار وقوة الشخصية فهي تعالج أمور عديدة، وندرك أنه تنتظرنا صعوبات".

واستدرك: شخصية الأهلي وروحه هي سلاحنا في الوقت الحالي، سنتعامل مع الواقع ونعمل من أجل أن نكون أبطال الدوري في أغسطس ، حالفنا التوفيق في الشوط الثاني أمام الجونة وسجلنا هدفين، رغم أن الفرص كانت أكثر في الشوط الأول"
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