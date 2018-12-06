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تعليم

آداب عين شمس تناقش دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة.. اليوم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تستضيف كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس فريق برنامج السفيرة عزيزة المذاع على شاشة قناة "دي إم سي" الفضائية للمشاركة في ندوة "دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة"، وذلك اليوم الخميس 6 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، والمقامة ضمن سلسلة أنشطة وفعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2018. 

وأكدت د. سوزان القليني عميدة الكلية أن الندوة تهدف الي تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به البرامج الاجتماعية والبرامج الخاصة بالمرأة في وسائل الإعلام المختلفة في طرح ومعالجة القضايا والمشكلات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع المصري وخاصة العنف بكل أشكاله سواء الجسدي او المعنوي من قبل الأسرة او المجتمع وكيفية مواجهة هذا العنف.

وتتضمن ضيوف الندوة الإعلاميات سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، رضوى حسن، سالي شاهين، وأيضًا رئيسة تحرير البرنامج الإعلامية هدى رشوان، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة وتدير الندوة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس.

وتقام أنشطة الحملة تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د. سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، د. مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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